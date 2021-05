In und um Kassel

In und um Kassel 43 getunte Fahrzeuge erwischt

Die Polizei hat in diesem Frühjahr in Kassel und Umgebung in der Raser- und Tunerszene bisher 173 Fahrzeuge kontrolliert.

Nach Mitteilung vom Montag war bei 43 Fahrzeugen die Betriebserlaubnis erloschen. Elf Autos wurden sichergestellt. Insgesamt seien 123 verschiedene Verstöße angezeigt worden.