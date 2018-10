Tödlicher Unfall in Florstadt

Tödlicher Autounfall in Florstadt: Eine 44-Jährige hat die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist in eine Hauswand und eine Mauer gekracht.

Eine 44 Jahre alte Autofahrerin ist am Samstagmorgen in Florstadt (Wetterau) tödlich verunglückt, wie die Polizei mitteilte. Die B275 musste in beide Richtungen gesperrt werden.

Die Frau verlor auf der B275 um kurz nach 9 Uhr die Kontrolle über ihren Kleinwagen. Am Ortseingang zum Stadtteil Nieder-Mockstadt kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen den Bordstein und schleuderte anschließend gegen eine Hauswand und eine Mauer.

Noch an der Unfallstelle verstorben

Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Warum sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor, ist laut Polizei noch unklar. Ein Sachverständiger soll die Umstände des Unfalls klären. Die Bundesstraße musste für Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt werden.

hr-iNFO, 20.10.2018, 13.00 Uhr