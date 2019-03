Unbekannte haben einen ICE in Frankfurt verwüstet.

Unbekannte haben einen ICE in Frankfurt verwüstet. Bild © Bundespolizei

Randalierer haben in Frankfurt vier Wagen eines IC verwüstet. Insgesamt wurden 46 Scheiben eingeschlagen und Displays demoliert. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag vier Wagen eines IC in Frankfurt verwüstet und einen Schaden von mehreren tausend Euro hinterlassen. Die Täter zertrümmerten 46 Glasscheiben, beschmierten die Wände mit Graffiti und beschädigten mehrere Anzeigedisplays, wie die Bundespolizei in Frankfurt mitteilte.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatten die Verwüstungen am Donnerstagmorgen entdeckt. Der Zug stand auf einer Abstellanlage des Frankfurter Hauptbahnhofs. Zur genauen Höhe des Schadens konnten Sprecher von Bundespolizei und Deutscher Bahn zunächst keine Angaben machen. Zuvor hatte FFH über den Fall berichtet.

Ein abgebrochener Nothammer liegt in Glascherben. Bild © Bundespolizei Frankfurt

Sendung: hr-fernsehen, Maintower, 14.3.2019, 18 Uhr