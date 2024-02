Ein 46 Jahre alter Mann hat in Ober-Ramstadt mit einer Axt auf seine gleichaltrige Ex-Frau eingeschlagen. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Sein Auto haben die Ermittler inzwischen gefunden.

Der Notruf ging am Mittwoch gegen 14.15 Uhr bei der Polizei ein. Zeugen hatten eine Auseinandersetzung in Ober-Ramstadt (Darmstadt-Dieburg) gemeldet. Eine Frau sei schwer verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde die 46-Jährige mit einer Axt angegriffen. Tatverdächtig ist ihr Ex-Partner. Er soll auf die Frau eingeschlagen haben und anschließend mit einem Auto vom Tatort geflüchtet sein.

Die Fahndung nach dem ebenfalls 46-Jährigen dauerte am Donnerstagmorgen noch an, wie die Polizei auf hr-Nachfrage mitteilte. Das Auto des Verdächtigen hätten die Ermittler inzwischen aber entdeckt. Wo, wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht verraten. Die Axt hatte der Mann am Tatort zurückgelassen.

Die schwerverletzte Frau kam in ein Krankenhaus. Zu den genauen Umständen sowie dem möglichen Motiv des Verdächtigen konnten die Beamten noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Informationen Hilfe bei häuslicher Gewalt Wenn Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, können Sie rund um die Uhr kostenfrei das Hilfetelefon anrufen unter der Nummer 08000-116016 oder hier Beratung und Hilfe finden . Der Weiße Ring hilft Opfern von Gewalt. Auch Männer, die ein Aggressions- und Gewaltproblem haben, können (frühzeitig) Hilfe und Beratung bekommen. In der "Wegweiser"-Broschüre der Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt werden Anlaufstellen in Hessen aufgelistet.



Auch der Verein T.o.B.e (Toxische Beziehungen überwinden) bietet auf seiner Internetseite Informationen und eine Liste mit Anlaufstellen für Betroffene von Gewalt. Dort findet sich auch eine Liste der Selbsthilfegruppen des Vereins. Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen