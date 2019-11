Ein 48 Jahre alter Mann ist in Rüsselsheim durch Messerstiche verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Sonntagnachmittag mit einem 39-Jährigen im Keller eines Mehrfamilienhauses in Streit geraten. Der 39-Jährige stach offenbar mehrfach auf sein Opfer ein. Er wurde vorläufig festgenommen.