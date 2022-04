Am 23. April 1972 ging hr3 an den Start. Was als Verkehrsfunk begann, entwickelte sich schnell zum Kult-Programm mit Pop und Rock, bizarren Aktionen und prägenden Köpfen. Bis heute ist der Sender aus dem Alltag vieler Menschen in Hessen nicht wegzudenken.

Am Anfang war der Stau: Als hr3 vor 50 Jahren erstmals auf Sendung ging, waren immer mehr Fahrzeuge mit eingebautem Radio auf den Straßen Hessens unterwegs. Bereits seit 1964 verbreitete der Deutschlandfunk über Lang- und Mittelwelle eine Auswahl an Verkehrsmeldungen aus dem gesamten Bundesgebiet. Doch der Bedarf an detaillierten und vor allem regionalen Informationen stieg rasant.

Audiobeitrag Audio "hr3 informiert": Verkehrsmeldungen mit Hanna Pfeil Audio Werbeplakat für hr3, die neue Servicewelle aus Frankfurt Bild © hr Ende des Audiobeitrags

Deswegen baute der Hessische Rundfunk sein drittes Programm aus, das bis dahin stundenweise Sendungen für sogenannte Gastarbeiter ausgestrahlt hatte. "hr3 – die Servicewelle aus Frankfurt" sorgte in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei, Automobilverbänden und anderen ARD-Servicewellen für ein zuverlässiges Angebot. hr3 beobachtete das Verkehrsgeschehen sogar aus der Luft: mit einer einmotorigen Cessna, liebevoll "hr3-Biene" genannt.

Die "hr3-Biene" wurde ab 1980 zur Verkehrsbeobachtung eingesetzt. Bild © hr

Pop im Schafspelz

Von Anfang an dabei: Werner Reinke. Der Moderator mit der unverwechselbaren Stimme begeisterte die Hörerinnen und Hörer zwischen den Verkehrsmeldungen mit seiner Musikkompetenz. Je wichtiger Pop und Rock im anfangs bunt gemischten hr3-Programm wurden, desto prägender wurde Reinke – meist im Tandem mit Kolleginnen und Kollegen.

Gemeinsam mit seiner Musikredakteurin Lidia Antonini, die 1984 dazustieß, entdeckte und förderte er lange vor anderen Sendern vielversprechende Newcomer wie Sasha und interviewte Stars wie David Bowie, Meat Loaf, Neil Diamond oder Johnny Cash. Zudem inszenierte er – lange vor Joko und Klaas – mit seinem Kollegen Thomas Koschwitz Streiche und Aktionen. Reinke, Antonini und Koschwitz arbeiten inzwischen für hr1.

Ebenso bedeutend für hr3: Jörg Bombach. Von 1975 bis 2014 arbeitete er sich vom Laufburschen zum Leiter des Senders hoch und wurde mit der "Bombi-Show" zum Kult. Mit dabei: Kollege Mirko Förster, ein sprechendes Schaf namens Manfred, die männerfeindliche Frauengruppe Hofgeismar und der große Magier Wallaschek. Mit viel Liebe, Nonsens und der morgendlichen Staugymnastik prägte er nicht nur die Wintermonate, sondern den Sender als Ganzes.

Nah bei den Hörerinnen und Hörern

Unzählige Namen verliehen dem Programm darüber hinaus Profil, zum Beispiel Christoph Habusta ab 1977 mit der Sendung "Hard 'n' Heavy", Peter Lack und Marcus Rudolph mit "0138-6000" in den Neunzigerjahren oder Volker Rebell und Klaus Walter mit ihren Autorensendungen "Volkers Kramladen" und "Der Ball ist rund".

Ab 1990 stimmte die "Clubnight" in den Samstagabend ein. DJs wie Sven Väth, Mark Spoon und Carl Cox gaben sich hier die Klinke in die Hand. Die "Clubnight" wurde so zu einer über Landesgrenzen hinaus beachteten Plattform für elektronische Musik. Aber nicht nur im Radio war hr3 für jede Party zu haben: Mit Veranstaltungen wie "hr3@night" und zu Anlässen wie der Fußball-WM war der Sender in ganz Hessen unterwegs, immer nah bei den Hörerinnen und Hörern.

Jörg Bombach und Thomas Koschwitz entzücken auf einer "hr3-disco party" die Massen. Bild © Hessischer Rundfunk

Dieser Anspruch ist bis heute geblieben: Inzwischen versteht sich hr3 als Tagesbegleiter für Familien und Berufstätige. In der hr3 Morningshow greifen Tanja Rösner und Tobi Kämmerer ihre Lebenswelt auf, mit Pophits und Nachrichten von der hessenschau und aus der Welt. Im Sonntagstalk spricht Bärbel Schäfer nicht nur mit prominenten Gästen: von Ildikó von Kürthy über Kurt Krömer bis hin zu Expertinnen und Experten zu Themen wie Gewalt gegen Kinder.

Bärbel Schäfer moderiert den hr3 Sonntagstalk. Bild © hr

Diese Bandbreite ist es wohl, die hr3 bis heute zum beliebtesten Radioprogramm des Hessischen Rundfunks macht. Entsprechend stolz zeigt sich Manuel Brandt, der als Wortchef das Programm von hr3 mit verantwortet: "Das Vertrauen, das uns unsere Hörerschaft tagtäglich schenkt, ist unser Antrieb. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten spüren wir, wie wichtig es den Menschen in Hessen ist, dass wir ein Programm erstellen, das nah an ihnen dran ist."