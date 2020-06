Fliegerbombe in Hanau entschärft

Eine 50-Kilo-Fliegerbombe ist im Hanauer Stadtteil Wolfgang entschärft worden. Der Blindgänger war bei Baggerarbeiten gefunden worden. Die Bahnstrecke Fulda-Frankfurt und einige Straßen mussten gesperrt werden, ein Hochhaus wurde evakuiert.

Bombenfund in Hanau - die Fundstelle ist gesperrt. Bild © Feuerwehr Hanau

Auf dem ehemaligen Pioneer-Kasernengelände in Hanau-Wolfgang ist bei Bauarbeiten am Mittwoch eine 50-Kilo-Weltkriegsbombe entdeckt und am Nachmittag entschärft worden.

Der Kampfmittelräumdienst war seit dem Mittag vor Ort und legte den Blindgänger frei. In einem Sicherheitsradius von 500 Metern wurden bis 15.30 Uhr Wohnungen auf dem Pioneer-Gelände, Häuser in der Forsthausstraße und das Hochhaus in der August-Bebel-Straße evakuiert. Um 15.50 Uhr wurde mit der Entschärfung der Bombe begonnen, wenig später konnte die Feuerwehr Hanau das erfolgreiche Ende der Arbeit verkünden. "Es wird jetzt mit der Rückführung und Freigabe der Straßen begonnen", twitterte die Feuerwehr.

Bahnstrecke vorübergehend gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Fulda und Frankfurt war ab 14.30 Uhr gesperrt. Der Bahnhof Hanau-Wolfgang konnte ab 13.30 Uhr nicht mehr angefahren werden. Auch die Aschaffenburger Straße und die B 43a mussten vorübergehend gesperrt werden.

Weitere Informationen Bürgertelefon Die Stadt hat ein Bürgertelefon geschaltet. Unter folgender Nummer ist es zu erreichen: 06181/6764117 Ende der weiteren Informationen

Auf dem Gelände werden immer mal wieder Weltkriegsbomben gefunden. Im September war eine größere Evakuierung nötig.

Sendung: hr-iNFO, 24.06.2020, 15 Uhr