Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg 50-Kilo-Bombe in Frankfurt-Bockenheim entschärft

Eine 50-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Mittag im Frankfurter Stadtteil Bockenheim entschärft worden. 2.300 Menschen hatten ihre Wohnungen verlassen müssen.

Videobeitrag Video Bombenentschärfung in Frankfurt: 2.300 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen Video Fundstelle der Bombe auf einer Baustelle in Frankfurt-Bockenheim Bild © Michael Seeboth (hr) Ende des Videobeitrags

Ein 50 Kilo schwerer Blindgänger ist am Mittwoch in Frankfurt-Bockenheim unschädlich gemacht worden. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sei erfolgreich entschärft worden, teilte die Polizei gegen 12.30 Uhr mit - nur eine halbe Stunde nach Beginn der Entschärfung durch Sprengmeister vom Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt.

Die Sperrungen rund um den Evakuierungsbereich sollten nun schrittweise aufgehoben werden, teilten die Beamten weiter mit.

Von Evakuierungen betroffen ist der rote Bereich. Bild © Feuerwehr Frankfurt

Hotels, Kindergärten und Schule in Evakuierungsgebiet

Die Bombe war am Montag bei Baggerarbeiten in einem Neubaugebiet gefunden worden. Etwa 2.300 Einwohnerinnen und Einwohner hatten ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Evakuierung war nach Angaben der Feuerwehr gegen 11.30 Uhr abgeschlossen. Ein Polizeihubschrauber überflog das Gebiet zur Kontrolle. Dort befinden sich drei Hotels, eine Umspannstation sowie zwei Kindergärten und eine Schule.

Während der Entschärfung gab es im Sperrbereich Einschränkungen im Auto- und ÖPNV. Polizei und Ordnungsamt sperrten einzelne Straßen. Die Autobahn 648 wurde zwischen Frankfurt-West und Varrentrappstraße in der Innenstadt in beide Richtungen gesperrt. Busse und Straßenbahnen wurden umgeleitet.

"Sorglose Stunden" im Zoo

In einer Halle der Frankfurter Messe wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet. Dort waren bis zum Mittwochmittag rund 50 Menschen eingetroffen. Die meisten Anwohner hatten sich am Morgen entspannt gezeigt. Manche versuchten, das Homeoffice in ein Café zu verlegen oder bei Freunden unterzukommen.

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) nahm die Bombenentschärfung zum Anlass, den Betroffenen freien Eintritt in Zoo und städtische Museen und damit "ein paar sorglose Stunden" zu ermöglichen. Das Angebot gilt für zwei Erwachsene und deren Kinder.

