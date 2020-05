Polizisten in Hinterhalt gelockt und mit Steinen beworfen

Nächtliche Auseinandersetzung in Dietzenbach

Etwa 50 Männer haben in der Nacht in Dietzenbach Brände gelegt - offenbar nur, um die Polizei anzulocken. Die eintreffenden Beamten wurden mit Steinen beworfen. Die Randale dauerte zwei Stunden und hinterließ einen enormen Schaden.

Brennende Mülltonnen und ein Bagger in Flammen: Kurz nach Mitternacht meldeten Anwohner einen Brand im Spessartviertel in Dietzenbach (Offenbach). Doch als die ersten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Nacht zum Freitag eintrafen, wurden sie sofort von einer Gruppe von etwa 50 Männern attackiert. Steine und Flaschen flogen.

Vorbereitete Steinhaufen

"Wir gehen davon aus, dass die Feuer nur gelegt wurden, um die Einsatzkräfte anzulocken", sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Man gehe von einer bewussten Provokation aus. Die gewaltbereite Gruppe habe auf das Eintreffen der Beamten bereits mit vorbereiteten Steinhaufen gewartet.

Etwa zwei Stunden dauerte die Auseinandersetzung. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Drei Personen wurden festgenommen. Zwei von ihnen hätten den Einsatz gestört und seien Platzverweisen nicht gefolgt, der Dritte sei ein mutmaßlicher Steinewerfer.

Spuren der nächtlichen Ausschreitungen in Dietzenbach Bild © Frank Angermund (hr)

Mehrere Einsatzwagen wurden beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 150.000 Euro. Warum die Gruppe die Polizei angriff, ist unklar. Es habe zuvor keine Hinweise auf den Vorfall gegeben, erklärte die Polizei.

Sozialer Brennpunkt

Die Spessartsiedlung, früher Starkenburgring, gilt seit Jahrzehnten als sozialer Brennpunkt. Die Stadt reagierte mit Sanierungs- und Integrationsprojekten, dennoch kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen. 2005 war das Viertel über Wochen in den Schlagzeilen, weil wiederholt Autos angezündet und die Einsatzkräfte anschließend mit Steinen beworfen wurden.

Erst am Montag hatten Polizeibeamte mehrere Kellerräume in der Hochhaus-Siedlung durchsucht. Über 200 Fahrräder und andere teils hochwertige Gegenstände wurden sichergestellt. Das vermeintliche Diebesgut wurde in vier Lkw-Ladungen von der Polizei abtransportiert. Ob ein Zusammenhang mit dem späteren Angriff besteht, ist Teil der Ermittlungen.

Angriffe auf Einsatzkräfte nehmen zu

Insgesamt sehen sich Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungssanitäter auch in Hessen immer häufiger körperlicher Gewalt ausgesetzt. Rein statistisch gesehen kam es im Jahr 2019 pro Tag zu fünf bis sechs Übergriffen alleine auf Polizistinnen und Polizisten. Insgesamt wurden 2.052 derartige Gewalttaten erfasst, wie aus der Antwort des hessischen Innenministeriums auf eine Landtagsanfrage der AfD-Abgeordneten Dirk Gaw und Klaus Herrmann vom April hervorgeht.

Hinterhalte gegen Einsatzkräfte sind nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei kein Einzelfall. "Das beobachten wir schon länger", sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Hessen, Andreas Grün, am Freitag. Dass gleich eine Gruppe von rund 50 Angreifern Beamte attackieren, sei allerdings nicht alltäglich.

