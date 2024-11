Bei Kontrollmaßnahmen im Frankfurter Bahnhofsviertel und in der Innenstadt hat die Polizei knapp 50 Strafverfahren verhängt.

Veröffentlicht am 29.11.24 um 15:01 Uhr

Darüber hinaus seien sieben Festnahmen erfolgt sowie vier Messer und verschiedene Suchtstoffe beschlagnahmt worden, teilte die Polizei in einer Bilanz am Freitag mit. Demnach wurden insgesamt mehr als 200 Personen am Dienstag und Donnerstag kontrolliert.