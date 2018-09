Ein Bulle ist in Mühlheim ausgebüxt und löste einen Großeinsatz aus. (Archivbild)

Auf der Flucht vor dem Schlachter hat ein Bulle in Mühlheim einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst. Ein Feuerwehrmann wurde umgerannt, 20 junge Pfadfinder mussten in Sicherheit gebracht werden.

Auf dem Weg in die Freiheit hat ein Schlachtbulle am Samstagmorgen im Landkreis Offenbach stundenlang für Aufregung gesorgt. Er büxte aus einer Schlachterei im Mühlheimer Industriegebiet aus und löste damit einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr aus.

Das eine halbe Tonne schwere Tier irrte laut Polizei zunächst in der Nähe der Bahnstrecke Richtung Hanau (Main-Kinzig) umher. Beim Versuch, das Rind einzufangen, wurde ein Feuerwehrmann von dem Schwergewicht umgerannt und verletzt.

Bahnverkehr mehrfach gestoppt

Die Polizei hielt mehrfach den Bahnverkehr an, aus Sorge, der Bulle könnte auf die Gleise laufen. "Der weitere Weg des Tieres führte in das nahe liegende Naherholungsgebiet", beschreibt die Polizei in einer Mitteilung die weitere Odyssee. Um dem Fliehenden überhaupt noch folgen zu können, nahm ein Polizeihubschrauber die Verfolgung auf.

20 Pfadfinder aus Wald gerettet

Rund 20 junge Pfadfinder, die im Wald unterwegs waren, wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, um eine mögliche Begegnung mit dem wild gewordenen Rind zu verhindern.

Der Bulle sei "äußerst aggressiv" gewesen, sagte ein Polizeisprecher. "Der ist auf alles losgegangen, was sich bewegt hat." Da sei an Betäubungspfeile nicht mehr zu denken gewesen: "Der Mann mit dem Blasrohr hätte auf zehn Meter an das Tier rankommen müssen".

Nach zweieinhalbstündiger Jagd wurde der Bulle daher erschossen. Die Bergung des Halbtonners habe sich dann ebenfalls noch als schwierig erwiesen.

