Im Frankfurter Ostend ist eine 500 Kilo schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Laut Polizei geht von ihr aber keine unmittelbare Gefahr aus. Absperrungen wurden wieder weitgehend aufgehoben. Auch in Hanau gibt es einen Bombenfund.

Videobeitrag Video zum Video Bombe im Frankfurter Ostend gefunden [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Der Bereich nahe der EZB, wo die Bombe gefunden wurde. Bild © hessenschau.de

Im Frankfurter Ostend ist bei Bauarbeiten am Dienstag eine 500 Kilo schwere Weltkriegsbombe entdeckt worden. Nachdem der Kampfmittelräumdienst am Nachmittag vor Ort den Blindgänger begutachtete, teilte die Polizei mit, dass keine unmittelbare Gefahr bestehe.

Die Bombe habe zwei Zünder, ob sie entschärft werden muss oder antransportiert werden kann, müsse noch abgestimmt werden. Der Fundort befindet sich auf einer Baustelle in der Eytelweinstraße in der Nähe des Hafenparks und der Europäischen Zentralbank (EZB). Die vorübergehende Sperrung des Parks und einer nahe gelegenen Bahnstrecke wurde aufgehoben. Nur die Fundstelle in der Baustelle bleibt gesperrt.

Polizei Frankfurt @Polizei_Ffm Derzeit geht von der #Weltkriegsbombe in #Frankfurt keine unmittelbare Gefahr aus. Bis auf die Fundstelle werden die Absperrungen vorerst aufgehoben. Infos zu einer möglichen Entschärfung in den kommenden Tagen folgen. [zum Tweet]

Bahnstrecke zeitweise gesperrt

Zuvor hatte die Bundespolizei für etwa eine halbe Stunde vorsorglich die Bahnstrecke zwischen Frankfurt Süd und Frankfurt Ost gesperrt, die über den Main führt. Der Verkehr wurde über Offenbach umgeleitet. Nach der Freigabe kam es noch zu Verspätungen. In der Nähe des Fundorts verläuft auch die vielbefahrene Hanauer Landstraße.

Bombenfund auch in Hanau

Auch in Hanau wurde am Dienstag bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe freigelegt. Laut Stadt liegt die 50-Kilo-Bombe im Bereich der Pioneer Kaserne. Der Kampfmittelräumdienst sicherte den Fundort in einem Radius von 100 Metern. Die Entschärfung soll in den nächsten Tagen erfolgen. Dann muss ein Umkreis von 300 Metern geräumt werden. Es seien allerdings keine bewohnten Häuser betroffen, lediglich ein öffentlicher Bereich des Stadtwaldes hinter dem Kasernengelände.

Aktuell kommt es zu einer Häufung von Bombenfunden. Erst am Montag waren in Gießen zwei Weltkriegsbomben unschädlich gemacht worden. In der Nacht zum Sonntag hatte sich eine Weltkriegsbombe auf einem Feld in Limburg selbst entzündet.