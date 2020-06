Ein 51 Jahre alter Mann hat sich am Donnerstag in Rüsselsheim (Groß-Gerau) am Europaplatz vor zwei 9-jährigen Mädchen entblößt.

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Mann festgenommen werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Atemalkoholtest zeigte demnach 1,37 Promille. Die Polizei prüft zudem, ob er bereits vor einigen Tagen am Bahnhofsplatz eine 19- Jährige belästigt hat.