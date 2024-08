Mit einer Kette, die laut Polizei einer Fahrradkette ähnelte, hat ein Unbekannter in Limburg auf einen 51-Jährigen eingeschlagen.

Das Opfer wurde dabei am Rücken und am Hinterkopf verletzt. Nach Angaben vom Samstag waren die beiden Männer am Vorabend auf der Straße miteinander in Streit geraten. Der Täter flüchtete. Die Ermittler suchen Zeugen des Vorfalls.