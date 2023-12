Bei einer hessenweiten Razzia im Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern hat die Polizei eine Kindersexpuppe sichergestellt.

53 Wohnungen seien durchsucht worden, so das Landeskriminalamt am Montag. Die Razzia richtete sich gegen 53 Männer und drei Frauen. Fünf Beschuldigten wird sexuelle Gewalt an Kindern oder Jugendlichen zur Last gelegt, bei 51 Beschuldigten geht es um Erwerb, Besitz oder Verbreitung von Kinderpornografie. Bei einem 27-Jährigen wurde im Kreis Bergstraße die Sexpuppe gefunden. Die Polizei stellte 541 Datenträger sicher.