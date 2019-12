19-Jähriger in Haft 54-Jähriger stirbt nach Schlägen in Frankfurt - Festnahme

Drei Wochen nach einer tödlichen Attacke auf einen Mann in der Frankfurter Innenstadt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Zeugen berichteten von einer rücksichtslosen Attacke des 19-Jährigen.

Nach einer tödlichen Attacke auf einen 54-Jährigen in Frankfurt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Gegen einen 19-Jährigen sei Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag erlassen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er sei bereits am Samstag gefasst worden.

Am 16. November soll er am frühen Morgen in der Nähe der Konstablerwache in der Frankfurter Innenstadt einen 54-jährigen Mann angegriffen haben. Augenzeugen berichteten laut Polizei, er habe auch dann noch nicht von dem Opfer abgelassen, als es bereits auf dem Boden lag. Über die Hintergründe des Angriffs berichtete die Polizei nicht.

Im Krankenhaus gestorben

Der 54-Jährige wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er neun Tage später starb.

