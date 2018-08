Am Marburger Südbahnhof ist eine Fußgängerin von einem Linienbus überfahren worden. Die 55-Jährige kam dabei ums Leben.

An einer Bushaltestelle am Marburger Südbahnhof ist am Dienstag gegen 14.20 Uhr eine Frau von einem Linienbus überfahren und tödlich verletzt worden. Zeugen berichteten, dass die 55-Jährige an der Bushaltestelle offenbar nach vorne fiel und unter den mittleren Teil des Gelenkbusses geriet.

Der 36 Jahre alte Busfahrer erlitt einen Schock, die Fahrgäste blieben unverletzt. Betreuer kümmerten sich um die Businsassen und umstehende Passanten.

Wie genau es zu dem Unfall kam, sei unklar, teilte die Polizei am Abend mit. Demnach müssen weitere Zeugen vernommen und das Gutachten eines Sachverständigen abgewartet werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass belastbare Aussagen zum Unfallhergang nicht vor nächster Woche zu erwarten sind.

Sendung: YOUFM, 28.08.2018, 16.00 Uhr