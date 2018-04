Die Schönwetterausflüge am Sonntag sind von einigen schweren Unfällen auf Hessens Straßen überschattet worden. In einem Fall ist ein 56 Jahre alter Motorradfahrer in Mittelhessen ums Leben gekommen.

Der aus Marburg stammende 56-Jährige sei am Sonntagnachmittag mit seinem Motorrad im Gladenbacher Ortsteil Fronhausen (Marburg-Biedenkopf) aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Der Motorradfahrer zog sich bei der Kollision so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort starb. Der ebenfalls 56 Jahre alte Autofahrer und seine 46-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Mit der Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger beauftragt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Zwei schwer verletzte Motorradfahrer in Wehrheim

Helikopter brachten die Verletzten in eine Klinik. Bild © einsatzfotos.tv

Zu einem weiteren schweren Motorradunfall kam es am Sonntagnachmittag in Wehrheim (Hochtaunus). Ein Kraftradfahrer und seine Mitfahrerin wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei berichtete. Eine 61-jährige Autofahrerin übersah den Motorradfahrer in einer Kreuzung. Es kam zur Kollision. Helikopter brachten den 54-Jährigen und seine weibliche Begleitung in eine Klinik.

Sendung: hr-iNFO, 29.04.2018, 22.00 Uhr