58-Jährige liegt tot in Wohnung in Hattersheim

Eine 58 Jahre alte Frau ist tot in ihrer Wohnung im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim gefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Angehörige fanden die Frau am Mittwochmittag tot in ihrer Wohnung in Hattersheim-Eddersheim (Main-Taunus). Sie hatten die Wohnung betreten, weil sie länger nichts von der Frau gehört hatten, wie die Polizei mitteilte. Sie fanden den leblosen Körper auf dem Fußboden. Eine hinzugezogene Ärztin entdeckte mehrere Stichverletzungen. Die Polizei geht daher von einem Tötungsdelikt aus.

Wie lange die Frau schon tot war und ob sie an den Folgen der Stichverletzungen starb, ist nach Polizeiangaben noch ebenso unklar wie weitere Hintergründe der Tat. Zahlreiche Beamte durchsuchten bereits am Mittwoch die Wohnung und das erweiterte Umfeld des Hauses. Die Polizei hofft auf mögliche Zeugen.

Sendung: hr-iNFO, 17.10.2018, 20 Uhr