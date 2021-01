Die Hessenschau feiert ihren 60. Geburtstag. Am 2. Januar 1961 kam die erste Ausgabe in hessische Wohnzimmer. Bis heute hat sie sich stetig gewandelt. Kommen Sie mit auf eine kleine Zeitreise.

Die erste Ausgabe der Hessenschau kommt noch unmoderiert und in schwarz-weiß daher. Das war am 2. Januar 1961. Als Teil des ARD-Regionalprogramms berichtet die Sendung über alles Wichtige aus dem damals noch jungen Bundesland.

Es dauert drei Jahre bis Moderatoren auftauchen, sie werden ab 1964 eingesetzt. Zu den bekanntesten Gesichtern zählen Frank Lehmann, Barbara Siehl, Uwe Günzler, Hans-Joachim Rauschenbach, Barbara Dickmann oder Holger Weinert. Ab 1969 kommen Teile der Sendung in Farbe, doch erst Anfang der 1980er Jahre sind alle Produktionseinheiten auf bunt umgestellt.

1986 zieht die Hessenschau in ein größeres Studio um und die Sendung wandert vom Ersten ins Dritte Programm. Die Moderatoren sind in dieser Zeit nicht mehr alleine im Studio, an Bistrotischen sitzt Publikum. Eine Institution, die noch heute fester Bestandteil der Sendung ist, geht 1995 an den Start: das Dolle Dorf - damals noch unter dem Titel "Aida - Aufbruch in den Alltag".

Hessenschau in stetigem Wandel

Im Laufe der Jahre gibt es zahlreiche Veränderungen. Die Sonntagsausgabe startet 1997, 2009 kommen vier Kurzausgaben hinzu und 2015 zieht die Hessenschau in ein modernes, virtuelles Studio. Außerdem wird die Hessenschau zur medienübergreifenden Marke für hessische Informationen im Hessischen Rundfunk. Sichtbarste Veränderung: Aus hr-online wird hessenschau.de. Heute ist die Hessenschau im Fernsehen, im Radio, im Netz, als Social-Media-Angebot und via Smartspeaker abrufbar.

hr-Intendant Manfred Krupp war selbst von 1996 bis 2001 Chef der Hessenschau und ist stolz auf das hr-Flaggschiff: "Die Hessenschau war und ist auf der Höhe der Zeit und passt sich den Bedürfnissen unserer Nutzerinnen und Nutzer immer wieder an. Gerade in Zeiten wie diesen bietet die Hessenschau verlässliche Informationen und Orientierungsangebote immer im Dialog mit den Menschen in Hessen. Es ist kein Zufall, dass die erfolgreichste Einschaltquote seit Beginn der Quotenmessung mit 38,1 Prozent Marktanteil im August 2020 gemessen wurde. Es zeigt, dass die Hessenschau tief in der hessischen DNA verwurzelt ist."

Zum Jubiläum macht die Hessenschau vom 2. bis 7. Januar eine kleine Zeitreise. Sie widmet sich noch einmal den wichtigsten Themen der vergangenen 60 Jahre und zeigt, welche Relevanz sie noch heute für unsere Gesellschaft haben. Die Sendung wird aktuell im Wechsel von Andreas Hieke, Kristin Gesang, Daniel Johé und Hülya Deyneli moderiert.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 2.01.2021, 19.30 Uhr