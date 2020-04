Mit 141 statt der erlaubten 70 Stundenkilometer hat die Polizei am Sonntag bei Brombachtal (Odenwald) einen Motorradfahrer erwischt.

Ihn erwarten den Beamten zufolge 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Verkehrregister sowie drei Monate Fahrverbot. An der Kontrollstelle registrierte die Polizei 64 Geschwindigkeitsverstöße in etwa dreieinhalb Stunden, die meisten davon durch Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Insgesamt wurden von Freitag bis Sonntag im Odenwald und an der Bergstraße rund 350 Fahrzeuge kontrolliert.