Ein herabgerissener Fahrdraht hat bei Hanau die Frontscheiben eines ICE getroffen. Eine Weiterfahrt war nicht möglich. Rund 600 Reisende mussten stundenlang im Zug ausharren. Die Bahn verspricht eine großzügige Entschädigung.

Ein Oberleitungsschaden hat am Donnerstag den mit rund 600 Passagieren besetzten ICE 973 von Hamburg nach Stuttgart ausgebremst. Nach Angaben der Bundespolizei wurde bei Rodenbach (Main-Kinzig) vermutlich durch einen Kurzschluss ein Fahrdraht heruntergerissen. Dieser traf gegen 11.30 Uhr den Zug und beschädigte zwei Frontscheiben der Lok.

Verletzt wurde niemand. Der Zug konnte allerdings nicht weiterfahren. Da sich der Unfall auf freier Strecke ereignete, wurde eine Evakuierung vor Ort schnell verworfen. "Freie Strecke heißt immer auch Gefährdung der Passagiere", sagte ein Bahnsprecher zu hessenschau.de. Zudem hätte man die Unglücksstelle kaum mit Bussen anfahren können.

Stundenlanges Warten auf die Abschlepplok

Dieselloks konnten sich jedoch dem Zug nähern. Man entschied sich daher, den ICE samt Insassen ins rund 10 Kilometer entfernte Hanau abzuschleppen. Bis es soweit war, dauerte es jedoch Stunden. "Da musste erst die Oberleitung geerdet und der Bügel abmontiert werden", so der Sprecher.

Die Passagiere wurden unterdessen im Zug betreut. Neben kostenlosen Getränken habe es zusätzliche Informationen gegeben, sagte der Bahnsprecher: "Wir versuchen in solchen Fällen, beruhigend auf die Fahrgäste einzuwirken und ihnen Ängste zu nehmen."

Fahrpreiserstattung und 150-Euro-Reisegutschein

Erst gegen 15.20 Uhr traf der Zug im Hanauer Hauptbahnhof ein. Dort war bereits ein Ersatzzug bereitgestellt worden, mit dem die Fahrgäste ihre Reise fortsetzen konnten. Dass der Vorfall für sie erhebliche Umstände verursachte, räumte der Sprecher ein.

Als Entschädigung will die Bahn deshalb neben der Erstattung des vollen Fahrpreises zusätzlich Reisegutscheine im Wert von je 150 Euro ausstellen. Der Zug sollte unter anderem am Frankfurter Flughafen halten. Ob jemand seinen Flug verpasst hat, ist nicht bekannt.

Weitere Informationen Zum Erhalt des Reisegutscheins können sich Betroffene unter Vorlage ihrer Fahrkarte an die nächste Verkaufsstelle der Bahn wenden. Auskünfte erteilt auch der Kundendialog der Bahn unter Tel. 01806-996633. Ende der weiteren Informationen

Kaum Auswirkungen auf Bahnverkehr

Das betroffene Gleis wurde bis auf Weiteres gesperrt. Die Auswirkungen auf den Bahnverkehr seien jedoch gering geblieben, erklärte der Sprecher. Die Strecke sei in diesem Bereich dreigleisig, so dass andere Züge in beiden Richtungen gut an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnten.

Im Fernverkehr sei es deshalb zu Verspätungen im Minutenbereich gekommen. Im Regionalverkehr habe es wegen der verzögerten Umläufe vor allem kurz nach dem Unfall noch etwas längere Verspätungen gegeben. Am späteren Nachmittag sei der Verkehr aber nicht mehr beeinträchtigt gewesen.

Sendung: hessenschau, 27.12.2018, 19.30 Uhr