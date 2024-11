63-Jähriger stirbt bei Brand in Obertshausen

Bei einem Feuer in einer Wohnung in Obertshausen (Offenbach) ist am Mittwochvormittag ein 63-Jähriger ums Leben gekommen.

Laut Polizei versuchten Einsatzkräfte noch vergeblich, den Mann zu reanimieren. Ob er wegen des starken Rauchs oder zuvor aus medizinischen Gründen starb, werde derzeit ermittelt. Nach ersten Ermittlungen habe in der Wohnung Essen gebrannt.