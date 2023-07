Auf einem Feldweg bei Sulzbach (Main-Taunus) ist am Donnerstag eine 64 Jahre alte Radfahrerin bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Laut Polizei war die Frau in einer vierköpfigen Radlergruppe unterwegs. Als sich von hinten ein Traktorgespann näherte, fuhr die Gruppe an den rechten Rand des Feldwegs, um das Überholen zu ermöglichen. Als der Traktor passierte, stürzte die Frau aus ungeklärter Ursache und pallte gegen den Anhänger. Dabei erlitt sie so schere Verletzungen an Kopf und Oberkörper, dass sie trotz Wiederbelebungsversuchen durch Rettungskräfte noch an der Unfallstelle starb.