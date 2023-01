Am Tatort hat die Polizei drei Personen festgenommen.

Am Tatort hat die Polizei drei Personen festgenommen. Bild © 5vision.news

67-Jähriger in Hanau getötet – drei Festnahmen

Ein vermeintlicher Streit in einem Mehrfamilienhaus in Hanau endete tödlich. Die Polizei hat drei Personen festgenommen.

In Hanau ist am Mittwochabend ein 67 Jahre alter Mann getötet worden. Die Polizei ermittele wegen Verdachts auf ein Tötungsdelikt, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die Tat ereignete sich kurz nach 22 Uhr im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses.

Drei Festnahmen am Tatort

Die Hintergründe sind noch unklar. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, ging der Tat offenbar ein Streit in einer Gruppe voraus. Die Polizei hat am Tatort einen Mann und zwei Frauen festgenommen.

Auch zur Todesursache liegen noch keine Informationen vor. Die Leiche soll im Laufe des Tages obduziert werden. Die Ermittlungen leitet die Staatsanwaltschaft Hanau.