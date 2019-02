Eine 68 Jahre alte Frau ist nach einem Messerangriff in Wiesbaden ums Leben gekommen. Die Polizei nahm ihren Freund fest.

Die Attacke ereignete sich am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus im Wiesbadener Stadtteil Klarenthal. Ein Nachbar verständigte die Polizei, nachdem die 68-Jährige sich mit schweren Verletzungen an eine weitere Bewohnerin des Hauses gewandt hatte.

Bild © Imago

Ein Rettungswagen brachte die 68-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie kurze Zeit später starb.

Die Beamten nahmen vor Ort den 77 Jahre alten Lebensgefährten der Getöteten fest. Der in Heppenheim lebende Rentner sei dringend tatverdächtig, teilte die Polizei mit. Vermutet wird eine Beziehungstat, die Hintergründe sind bislang aber unklar.

Sendung: hr-iNFO, 27.2.2019, 18 Uhr