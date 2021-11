Vollbesetzter Linienbus brennt in Frankfurt aus

Übrig blieb nur ein verkohltes Gerippe: Mitten während der Fahrt ist ein vollbesetzter Linienbus in Frankfurt in Flammen aufgegangen. Alle 70 Fahrgäste konnten sich rechtzeitig retten.

Auf der B43 zwischen Flughafen und Stadion ist in der Nacht zum Sonntag ein Linienbus komplett ausgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde sie gegen 23 Uhr zu dem Einsatz auf Höhe des Nordkreisels alarmiert. An Bord des Busses seien 70 Fahrgäste gewesen, die sich alle unverletzt retten konnten. Die Passagierinnen und Passagiere konnten mit einem Ersatzbus ihre Fahrt in Richtung Sachsenhausen fortsetzen.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit neun Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften rund zwei Stunden lang vor Ort. Einige Feuerwehrleute mussten für die Löscharbeiten Atemschutzausrüstung tragen. Was den Brand auslöste und wie hoch der Sachschaden ist, soll nun die Polizei klären.