Ein mit 70 Fahrgästen besetzter Linienbus ist am Samstagabend auf der B43 bei Frankfurt in Brand geraten.

Der Bus mit 70 Fahrgästen an Bord war am Samstag gegen 23 Uhr auf der B43 Höhe Nordkreisel in Brand geraten. Alle Insassen konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, verletzt wurde niemand, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Der Bus brannte komplett aus. Die Fahrgäste konnten die Fahrt mit einem Ersatzbus fortsetzen. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst noch unklar.