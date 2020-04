Ein unbekannter Täter hat auf einem Parkplatz an der L3042 im Dautphetaler Ortsteil Hommertshausen (Marburg-Biedenkopf) illegal Altöl entsorgt.

Laut Polizei stellte der Unbekannte gut 70 Liter in Plastikeimern und -kanistern ab. Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen. Der Täter habe die Behälter vor Sonntag, dem 26.April, abgestellt, so die Polizei am Dienstag.