Schmitten 700.000 Euro Schaden bei Brand in Wohnhaus

Nach einem Brand ist ein Mehrfamilienhaus in der Hochtaunusgemeinde Schmitten unbewohnbar. Die Feuerwehr konnte dennoch Schlimmeres verhindern.

Die Polizei berichtete am Samstag, das Feuer sei gegen 18 Uhr in einer Wohnung im Schmittener Ortsteil Niederreifenberg (Hochtaunus) ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich demnach schnell vom ersten Stock über das gesamte Gebäude aus, in dem sich auch eine Apotheke befand.

Dass dort gelagerte, empfindliche Chemikalien in Brand gerieten, konnten die Einsatzkräfte aber ebenso verhindern wie ein Ausbreiten des Feuers auf ein Nachbargebäude. Auch Verletzte gab es nicht.

Das betroffene Haus ist nach Polizeiangaben nicht mehr bewohnbar. Sie schätzt den Schaden auf 700.000 Euro. Während der Löscharbeiten waren die angrenzenden Straßen für den Verkehr gesperrt. Anwohner wurden per App und über Rundfunk gewarnt.