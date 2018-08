In diesem Haus starb der 71-Jährige

71-Jähriger in seiner Wohnung getötet - Sohn wirft sich vor Zug

Zwei Todesfälle in Eppertshausen

Innerhalb weniger Stunden starben im südhessischen Eppertshausen zwei Menschen: Ein Mann wurde gewaltsam getötet, sein Sohn warf sich offenbar vor einen Zug.

In Eppertshausen (Darmstadt-Dieburg) ist ein 71-jähriger Mann in seiner Wohnung tot aufgefunden worden. Kurz vor dem Fund der Leiche war sein Sohn von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am späten Donnerstagabend mit.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Senior Opfer eines Gewaltverbrechens. Angehörige hatten die Leiche am Donnerstagnachmittag in der Wohnung gefunden.

Der 34-jährige Sohn des Getöteten wurde bereits am Mittwochabend von einem Zug überfahren. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann sich das Leben nahm.

Leichen werden obduziert

Noch ist unklar, wie der Senior zu Tode kam und ob beide Todesfälle zusammenhängen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat unterdessen die Obduktion der beiden Leichen angeordnet und erhofft sich Hinweise auf die Hintergründe der Vorfälle.

"Wir rechnen jedoch frühestens Anfang kommender Woche mit ersten Ergebnissen", sagte Staatsanwalt Robert Hartmann zu hessenschau.de.

