Spurensicherung am Tatort in Wiesbaden

Spurensicherung am Tatort in Wiesbaden Bild © Volker Siefert/hr

Ein 71 Jahre alter Mann ist in Wiesbaden tot in seiner Wohnung gefunden worden. Wenig später stellte sich ein 24-Jähriger der Polizei und behauptete, einen Mann getötet zu haben.

Audiobeitrag Audio Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Leiche in Wiesbadener Wohnung entdeckt [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Gegen 8.45 Uhr am Samstagmorgen wurde die Polizei in die Wiesbadener Innenstadt gerufen. In einem leerstehenden Haus in der Fußgängerzone fanden die Beamten einen toten Mann, wie ein Sprecher der Polizei dem hr sagte. Die Leiche des 71-Jährigen habe "massive Spuren von Gewalt" aufgewiesen. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus.

Am Samstagvormittag kam ein 24 Jahre alter Mann mit seinem Anwalt aufs Revier und behauptete, einen Mann getötet zu haben, wie ein Sprecher der Kriminalpolizei dem hr sagte. Ob es sich bei dem Opfer um den 71-Jährigen handelt, werde jetzt geprüft. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und soll am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Obduktion angeordnet

Wie er genau der 71-Jährige ums Leben kam, soll eine Obduktion klären. Nach ersten Ermittlungen hatte der Mann wohl Bauarbeiten in der leerstehenden Wohnung in der Bärenstraße verrichtet. Laut Radio FFH soll es sich bei dem Opfer um einen Besitzer mehrerer Gaststätten in Wiesbaden handeln.

Der mutmaßliche Täter war den Angaben nach zunächst geflohen, bevor er auf dem Revier erschien. Die Polizei war am Samstag mit einem Großaufgebot vor Ort, um Spuren zu sichern.

Sendung: hr-iNFO, 31.08.2019, 12:20 Uhr