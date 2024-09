71-Jähriger soll Ehefrau in Mühlheim getötet haben

Tötungsdelikt in Mühlheim bei Offenbach: In der Nacht soll dort ein Mann seine Ehefrau mit mehreren Stichen getötet haben. Der mutmaßliche Täter ließ sich ohne Widerstand festnehmen.

Ermittlungen am abgesperrten Tatort in Mühlheim

Ermittlungen am abgesperrten Tatort in Mühlheim Bild © Tobias Weiler-Mattes (hr)

Videobeitrag Ermittlungen in Mühlheim nach Tötungsdelikt Video Ermittler bei der Spurensicherung in Mühlheim Bild © Tobias Weiler-Mattes (hr) Ende des Videobeitrags

Die Polizei war um 4 Uhr verständigt worden, wie ein Sprecher am Freitag dem hr sagte. Die Einsatzkräfte eilten zum Tatort in Mühlheim am Main (Offenbach).

Nach Polizei-Angaben soll dort ein 71 Jahre alter Mann seine 69 Jahre alte Frau mit mehreren Stichen in der gemeinsamen Wohnung getötet haben. Die Polizei teilte weiter mit, dass in diesem Fall von einem Femizid gesprochen werden könne.

Der Tatverdächtige ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Die Spurensicherung war auch am Freitagvormittag in dem Mehrfamilienhaus im Einsatz.

Mann wird Haftrichter vorgeführt

Der Mann sollte im Tagesverlauf einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen dauern an.

Als Femizide werden Gewaltverbrechen bezeichnet, bei denen Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet werden – also weil sie Frauen sind. Als häufigste Form gilt die Tötung von Frauen durch Partner oder Ex-Partner.