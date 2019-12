Ein ehrlicher Finder hat bei der Polizei Hanau eine Tasche mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro abgegeben.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der 72-Jährige die Tasche am Freitag in einem Mülleimer in der Hanauer Innenstadt gefunden. Am Samstagvormittag brachte der Mann den Fund auf die Wache.

Genauere Angaben zum Schmuck und dessen Wert wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht machen. Es werde nun geprüft, ob die Wertgegenstände aus einer Straftat stammten.