73-Jährige lockt Schockanrufer in die Polizei-Falle

Zwei Festnahmen in Frankfurt

Sie hatten die Chance auf schnelles Geld gewittert, doch am Ende klickten die Handschellen: Zwei 17 und 18 Jahre alte Männer wurden nach einem Schockanruf bei einer Rentnerin aus Frankfurt festgenommen.

Mit einem "Klassiker" des Telefonbetrugs sollte eine 73 Jahre alte Frau aus Frankfurt um ihr Erspartes gebracht werden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, drehte die Frau aus dem Stadtteil Nied den Spieß aber um. So konnten die Beamten Ende März zwei 17 und 18 Jahre alte Geldabholer festnehmen.

Die Betrüger hatten sich telefonisch bei der Rentnerin gemeldet und als Polizeibeamte ausgegeben. Sie gaben an, dass die Adresse der Frau auf einer Liste von Kriminellen mit möglichen Einbruchszielen aufgetaucht sei. Es bestünde erhebliche Gefahr für das Vermögen der Frau, spielten ihr die falschen Beamten vor. Deswegen würden zwei Beamte zu ihr kommen, um ihr Bargeld abzuholen und sicher aufzubewahren.

Die 73-Jährige habe die Masche schnell durchschaut, sich aber dazu entschieden, zum Schein mitzuspielen. Als die beiden jungen Männer wenig später an ihrer Adresse auftauchten, warteten statt der erhofften 10.000 Euro zwei Polizisten.

Millionenschaden durch Schockanrufe

Immer wieder kassieren Telefonbetrüger bei älteren Menschen mit sogenannten Schockanrufen ab. Erst Ende März wurde so eine 90 Jahre alte Frau in Frankfurt um rund 40.000 Euro betrogen. Im Mai 2023 gelang es Kriminellen, 250.000 Euro von einer 89 Jahre alten Frau in Neu-Isenburg (Offenbach) zu ergaunern.

Das Telefon war in den vergangenen Jahren ein beliebtes Werkzeug für Betrüger. Experten der hessischen Polizei rechnen für 2023 mit ähnlich hohen Fallzahlen von Telefonbetrug wie 2022. Damals hatte die Polizei laut dem Landeskriminalamt (LKA) rund 3.800 Fälle von Telefonbetrug registriert, die Schadenssumme wurde mit insgesamt knapp 15 Millionen Euro beziffert. Die Bilanz für das Jahr 2023 liegt noch nicht vor.