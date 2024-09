75-Jährige in Frankfurt bei Raub verletzt

Ein Unbekannter hat am Donnerstag eine 75-Jährige in Frankfurt an ihrer Haustür überfallen.

Veröffentlicht am 13.09.24 um 14:18 Uhr









Laut Polizei versuchte der Mann, ihr die Handtasche zu entreißen. Dabei soll er sie geschlagen haben. Die 75-Jährige fiel zu Boden. Der Mann riss ihr zwei Goldketten vom Hals. Die Frau kam verletzt ins Krankenhaus.