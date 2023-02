Mit Rollstuhl in Bach gestürzt

Ein 75 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in Kassel mit seinem Krankenfahrstuhl in den Wahlebach gestürzt.

Rettungskräfte konnten ihn und sein Fahrzeug aus dem Wasser bergen, wie die Polizei am Donnerstag meldete. Der Mann sei leicht verletzt und unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht worden.