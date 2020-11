79-Jährige in Wohnhaus erstochen - Sohn stellt sich

Eine 79 Jahre alte Frau ist im Kreis Hersfeld-Rotenburg in ihrem Wohnhaus erstochen worden. Der Sohn der Frau stellte sich der Polizei.

Im Wildecker Ortsteil Bosserode (Hersfeld-Rotenburg) fand die Polizei am Dienstag in einem Einfamilienhaus die Leiche einer 79 Jahre alten Frau. Sie wurde durch Messerstiche getötet, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten.

Der 60 Jahre alte Sohn der Getöteten habe sich Dienstagfrüh auf der Polizeistation Rotenburg gestellt. Er wurde festgenommen und sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Streit zwischen Mutter und Sohn

Laut den Ermittlungen hatten sich Mutter und Sohn gestritten. "Im Rahmen dieses Streits kam es zu einem körperlichen Übergriff des Sohnes gegenüber seiner Mutter, wodurch diese, nach derzeitigem Ermittlungsstand, tödlich verletzt wurde", hieß es in der Mitteilung der Polizei.

Sendung: YOUFM, 11.11.2020, 13.00 Uhr