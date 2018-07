79-Jährige liegt fast einen Tag lang tot in Swimmingpool

An Villa ins Wasser gestürzt

Eine 79 Jahre alte Frau ist in Rodgau tot im Außenpool ihrer Villa gefunden worden. Erst nach knapp einem Tag wurde die Leiche dort entdeckt – obwohl der Ehemann die ganze Zeit zu Hause war.

Die 79-Jährige war am Dienstagabend im Rodgauer Ortsteil Nieder-Roden (Offenbach) in den Außenpool ihrer Villa gestürzt, wie die Polizei hessenschau.de am Freitag bestätigte.

Ehefrau nicht vermisst

Obwohl der über 80 Jahre alte Ehemann zu diesem Zeitpunkt zu Hause war, soll er seine Frau zunächst nicht vermisst haben. Erst am Mittwochmittag alarmierte der auf einen Rollator angewiesene Mann schließlich die Polizei. Die Beamten entdeckten die tote Frau im Pool.

Nach ersten Ermittlungen gehen die Ermittler von einem Unglücksfall aus. "Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden", sagte ein Polizei-Sprecher. Die Frau habe Herzprobleme gehabt. "Ob sie ertrunken ist, oder vorher schon tot war, ist unklar." Obduziert werde die Leiche nicht.

