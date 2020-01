Rund 80 Strohballen haben am Dienstag in Florstadt (Wetterau) in Flammen gestanden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Polizei konnte vier Tatverdächtige im Alter von 14 bis 27 ermitteln. Der 27-Jährige Florstädter habe die Tat bereits gestanden, die Ermittlungen dauern an. Die Ballen brannten komplett ab, der Schaden beträgt 5.000ÿ.