80 Stundenkilometer zu schnell in Offenbach

Mit 81 Stundenkilometern zu schnell ist am Freitag ein Autofahrer auf der B448 bei Offenbach unterwegs gewesen.

Veröffentlicht am 03.12.24 um 13:03 Uhr

Bei erlaubten 80 km/h war der 18-Jährige mehr als doppelt so schnell; das Messgerät zeigte 161 Stundenkilometer an, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Auf den Fahrer kommen nun ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot sowie eine Probezeitverlängerung um zwei Jahre zu.