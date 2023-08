Der Eingang zum Haus in Wiesbaden-Klarenthal, in dem die Frau tot aufgefunden wurde.

Bild © 5vision.news

Nach dem Tod einer 81-Jährigen in ihrem Haus in Wiesbaden-Klarenthal sucht die Polizei Spuren in der Straße und der Umgebung. Bislang ist vieles unklar. Ein Bekannter der Familie sitzt in U-Haft, schweigt aber.

Die Polizei startet am Mittwochvormittag eine große Spurensuche in Wiesbaden-Klarenthal, mit "ungewöhlich vielen Beamten in Zivil und Uniform", wie ein Sprecher vorab sagte.

Bis zu 20 Polizistinnen und Polizisten sollen die Heinz-Ranly-Straße und die Umgebung durchsuchen. Bei der Suche sollen auch Gullydeckel geöffnet werden.

Hintergrund ist ein Tötungsdelikt, bei dem eine 81 Jahre alte Frau erstochen wurde. Die Tat wurde am 24. Juni zwischen 12 und 16 Uhr verübt, zu der Zeit war der Ehemann der Getöteten nicht im Haus.

Polizei will Ermittlungen nicht gefährden

Seit einigen Wochen sitzt ein Bekannter der Familie in Untersuchungshaft. Er soll die Frau mit einem Messer getötet haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der 46-Jährige bislang keine Aussage zu einem möglichen Motiv gemacht.

Wonach die Beamten genau suchen, ist nicht bekannt. Die Polizei will nach eigenen Angaben die Ermittlungen nicht gefährden. Die Bevölkerung werde im Vorfeld informiert, damit sich niemand unnötig Sorgen macht.