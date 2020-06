Eine 81 Jahre alte Frau ist am Samstag mit ihrem Auto bei Michelstadt (Odenwald) von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen.

Wieso der Wagen in einer Rechtskurve auf der L3349 von der Straße abkam, sei noch unklar, so die Polizei am Montag. Die Frau starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.