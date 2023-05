Schaden in hoher fünfstelliger Höhe ist am Freitag bei einem Küchenbrand in einem Wohnhaus in Raunheim (Groß-Gerau) entstanden.

Eine 82 Jahre alte Bewohnerin wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach Aussage der Frau hatte die Dunstabzugshaube beim Kochen plötzlich Feuer gefangen. Die Flammen griffen dann auf die Küchenmöbel über. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar.