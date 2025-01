Eine 82 Jahre alte Autofahrerin ist auf der A5 in Osthessen über 20 Kilometer als Falschfahrerin unterwegs gewesen. Ein 19-Jähriger musste eine Vollbremsung hinlegen, eine weitere Verkehrsteilnehmerin wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, sei es dem umsichtigen Verhalten vieler Verkehrsteilnehmer, großem Glück und dem schnellen Handeln der Autobahnpolizei zu verdanken, dass bei der Falschfahrt einer 82-Jährigen nichts Schlimmeres passiert sei.

Vollbremsung und Auffahrunfall

Nach Angaben der Beamten fuhr die 82-Jährige am Samstag aus noch unklaren Gründen bei Alsfeld in falscher Richtung auf die Autobahn auf und setzte ihre Fahrt trotz entgegenkommender Fahrzeuge rund 20 Kilometer fort. Bei der Polizei gingen gegen 19 Uhr zahlreiche Notrufe ein.

Ein 19 Jahre alter Autofahrer musste wegen des ihm entgegenkommenden Wagens eine Vollbremsung hinlegen. Ein ihm nachfolgender 69 Jahre alte Autofahrer konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den 19-Jährigen auf. Eine 68 Jahre alte Mitfahrerin des 69-Jährigen wurde dabei leicht verletzt.

Führerschein beschlagnahmt

Mehreren Streifen gelang es schließlich, die Geisterfahrerin zu stoppen. Die Frau habe "einen verwirrten Eindruck" gemacht, erklärte die Polizei. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Führerschein wurde von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Nach eigenen Angaben war die 82-Jährige laut Polizei auf dem Rückweg von einem Urlaub in Süddeutschland zu ihrem Wohnort im rheinland-pfälzischen Mainz - also zum Zeitpunkt des Geschehens schon mehr als 100 Kilometer zu weit nach Norden und in falsche Richtung gefahren. Der Sachschaden des Unfalls wird auf rund 23.000 Euro beziffert.