Eine 82 Jahre alte Frau ist am Sonntag in ihrer Wohnung in Korbach überfallen und ausgeraubt worden.

Wie die Polizei am Dienstag meldete, war eine Unbekannte in die Wohnung eingedrungen. Sie wurde handgreiflich, sperrte die Seniorin in einem Zimmer ein, stahl eine geringe Menge an Bargeld und floh. Die 82-Jährige wurde leicht verletzt.