Mit Pkw auf Grundstück geschleudert 82-jähriger Fahrer stirbt bei schwerem Verkehrsunfall in Wetzlar

Ein 82 Jahre alter Autofahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Wetzlar gestorben. Eine 70-Jährige wurde leicht verletzt.

Der 82-Jährige war am Montag laut einer Zeugenaussage mit hoher Geschwindigkeit in seinem Fahrzeug unterwegs. Auf der Gegenfahrbahn fuhr er an einem Bus vorbei und streifte dabei den Pkw einer 70-jährigen Frau. Diese wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

In der weiteren Folge fuhr der Senior gegen eine Begrenzungsmauer und wurde von dort auf ein angrenzendes Grundstück geschleudert, wo er in ein abgestelltes Auto krachte. Der 82-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter wurde mit den Ermittlungen zur Unfallursache beauftragt. Die Polizei sucht Zeugen.