83-Jährige fährt mit Pkw Kind an

Eine 83 Jahre alte Autofahrerin hat am Donnerstag mit dem Außenspiegel ihres Pkw ein Kind in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) am Kopf getroffen.

Nach Polizeiangaben war die Fahrerin zuvor wegen Gegenverkehrs nah an den Straßenrand gefahren. Bei dem fünfjährigen Mädchen bestand der Verdacht auf Gehirnerschütterung. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.