83-Jährige schwer verletzt Autofahrerin in Eiterfeld übersieht Sprinter

Beim Zusammenstoß zweier Autos ist am Donnerstag in Eiterfeld (Fulda) eine 83 Jahre alte Fahrerin schwer verletzt worden.

Laut Polizei hatte sie an einer Kreuzung einem 52 Jahre alten Sprinter-Fahrer die Vorfahrt genommen. Durch den Aufprall wurde das Auto der Frau in den Graben geschleudert. Sie kam in ein Krankenhaus.