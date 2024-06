Brand in einem Seniorenheim in Bad Sooden-Allendorf.

Bad Sooden-Allendorf: Feuer in Altenheim ausgebrochen

84-Jährige bei Brand in Seniorenheim in Bad Sooden-Allendorf gestorben

Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst im nordhessischen Bad Sooden-Allendorf: Bei einem Feuer in einem Altenheim ist eine 84-Jährige gestorben. Das Gebäude musste evakuiert werden.

Nach Polizeiangaben war es am Montag gegen 17.15 Uhr zu dem Feuer in einem Zimmer im Erdgeschoss eines separaten Gebäudetraktes des Seniorenheims in Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner) gekommen. Feuerwehr und Rettungskräfte wurden durch die ausgelöste Brandmeldeanlage informiert.

Elf Menschen in Krankenhäuser gebracht

Für eine 84 Jahre alte Bewohnerin sei jede Hilfe zu spät gekommen, teilte die Polizei am Dienstag weiter mit. Die Rettungskräfte konnten nur noch ihre Leiche bergen. Das Feuer war dem Zimmer der Frau ausgebrochen.

Alle anderen Personen, die sich in der Wohnanalage aufhielten, konnten durch die Rettungskräfte in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt elf Menschen, darunter Bewohner und Pflegekräfte, wurden nach der Evakuierung zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den Verletzten geht es den Umständen entsprechend gut, wie die Beamten mitteilten. Weitere 23 Menschen wurden vor Ort durch die Rettungskräfte medizinisch betreut.

Gebäudeteil nicht mehr bewohnbar

Durch das samt Mobiliar ausgebrannte Zimmer im Erdgeschoss wurden auch die Nachbarräume, Teile des Treppenhauses und zum Teil auch die obere Etage in Mitleidenschaft gezogen. Vorerst können die Bewohner des Gebäudetraktes daher nicht wieder dort untergebracht werden.

Noch am Montagabend wurden daher einige Bewohner in andere Gebäudeteile verlegt. Andere kamen bei ihren Familienangehörigen unter.

170 Einsatzkräfte vor Ort

Den Schaden schätzten die Beamten auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag. Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden. Nach ersten Untersuchungen gebe es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Laut den Ermittlern "scheint eine fahrlässige Brandstiftung momentan als Ursache am wahrscheinlichsten". Ein technischer Defekt könne aber derzeit ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Insgesamt waren 170 Einsatzkräfte vor Ort.